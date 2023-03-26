В Пентагоне рассказали, готовится ли россия применить ядерное оружие
В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что рф готовится применить ее.
Об этом сообщает Reuters.
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"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", — заявили в Пентагоне.
Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Также мы писали, что в россии снова стали говорить о применении ядерного оружия. Страна-террористка опасается новых военных поставок в Украину.
Добавим, россия вспомнила об осенних обвинениях в адрес Украины, будто та готовится создать так называемую "грязную бомбу". В МИД рф заявили о прибытии в Украину контейнеров с радиоактивными элементами для этой бомбы.