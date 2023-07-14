В Пентагоне заявили, что "вагнеровцы" уже не воюют в Украине

Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: Википедия

Частная военная компания "Вагнер" на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

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США мониторят ситуацию

Пресссекретарь министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге заявил, что Соединенные Штаты мониторят ситуацию на фронтах российско-украинской войны.

В частности, в США следят за передвижениями наемников частной военной компании "Вагнер".

"Вагнера" нет

По словам Патрика Райдера, сейчас активности подразделений ЧВК "Вагнер", которой руководил Евгений Пригожин, не наблюдается.

"На этом этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", — подчеркнул представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что, по версии Института изучения войны, Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.