У Пентагоні заявили, що "вагнерівці" уже не воюють в Україні

Речник Пентагону Патрік Райдер. Фото: Вікіпедія

Приватна військова компанія "Вагнер" станом на цей час не бере участі у російсько-українській війні. У США не фіксують активності цієї структури на фронтах.

Про це заявив на брифінгу прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер.

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США моніторять ситуацію

Прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати моніторять ситуацію на фронтах російсько-української війни.

Зокрема, у США слідкують за пересуваннями найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Вагнера" немає

За словами Патріка Райдера, зараз активність підрозділів ПВК "Вагнер", якою керував Євген Пригожин, не спостерігається.

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", — наголосив речник міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що, за версією Інституту вивчення війни, Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.