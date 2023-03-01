В Пентагоне сделали заявление о возможной утечке американского оружия из Украины
Соединенные Штаты Америки официально заявили об отсутствии утечки из Украины оружия, которое воюющая страна получает от американской стороны. Никаких доказательств этим слухам не существует.
Об этом сообщает "Укринформ".
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Украина не продает оружие
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам о том, что никакого подтверждения утечки американского оружия из Украины не обнаружено.
Отвечая на вопросы представителей Конгресса о результатах проверки слухов о продаже Украиной западной помощи на черном рынке, Каль заверил, что не существует никаких серьезных доказательств.
Некоторые образцы вооружения, предположил он, могли попасть в россию во время боев, но такая ситуация не является чем-то уникальным.
Эффективность украинской борьбы
Вместе с тем Колин Каль похвалил украинскую армию.
Он отметил, что Силы обороны Украины используют американское оружие с максимальной эффективностью.
Напомним, что на годовщину полномасштабного вторжения россии минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.
Отмечалось, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.
С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.
Фото: минобороны США