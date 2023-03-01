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В Пентагоне сделали заявление о возможной утечке американского оружия из Украины

1 марта 2023 08:01
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
У США нет доказательств попадания американской военной помощи Украине на черный рынок
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Соединенные Штаты Америки официально заявили об отсутствии утечки из Украины оружия, которое воюющая страна получает от американской стороны. Никаких доказательств этим слухам не существует.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам о том, что никакого подтверждения утечки американского оружия из Украины не обнаружено.

Отвечая на вопросы представителей Конгресса о результатах проверки слухов о продаже Украиной западной помощи на черном рынке, Каль заверил, что не существует никаких серьезных доказательств.

Некоторые образцы вооружения, предположил он, могли попасть в россию во время боев, но такая ситуация не является чем-то уникальным.

Эффективность украинской борьбы

Вместе с тем Колин Каль похвалил украинскую армию.

Он отметил, что Силы обороны Украины используют американское оружие с максимальной эффективностью.

Напомним, что на годовщину полномасштабного вторжения россии минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.

Отмечалось, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.

С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.

Фото: минобороны США

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