Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Пентагоні зробили заяву про можливий витік американської зброї з України arrow

У Пентагоні зробили заяву про можливий витік американської зброї з України

1 березня 2023 08:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
США не мають доказів потрапляння американської військової допомоги Україні на чорний ринок
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки офіційно заявили про відсутність витоку з України зброї, яку воююча країна отримує від американської сторони. Жодних доказів цим чуткам не існує.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:

Україна не продає зброю

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил про те, що жодного підтвердження витоку американської зброї з України не виявлено.

Відповідаючи на питання представників Конгресу про результати перевірки чуток про продаж Україною західної допомоги на чорному ринку, Каль запевнив - не існує жодних серйозних доказів не існує.

Деякі зразки озброєння, припустив він, могли потрапити до росії під час боїв, але така ситуація не є чимось унікальним.

Ефективність української боротьби

Разом з тим, Колін Каль похвалив українську армію.

Він зазначив, що Сили оборони України використовують американську зброю із максимальною ефективністю.

Нагадаємо, що на роковини повномасштабного вторгнення рф міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Зазначалося, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.

Фото: міноборони США

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:54 Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

08:45 Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

08:40 Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

08:36 Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо

08:36 У Нафтогазі розповіли, коли завершиться опалювальний сезон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 ​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів: Генштаб показав свіжі втрати рф

08:30 ЄС відклав введення системи реєстрації для туристів: яка причина

08:19 Данія хоче збільшити фінансування своєї армії: парламент ухвалив незвичайне рішення

08:13 ​​​​​​​За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко

08:13 У Херсонській області окупанти шантажують власників автомобілів через паспорти рф: деталі

Новина з відео

07:20 Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

Новина з відео

06:35 Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

Новина з відео

22:53 "Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Новина з відео

22:07 Кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45 На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух: що відомо

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

Актуальне по темі

None 1 Березень 08:54

Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

None 1 Березень 08:41

Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

None 1 Березень 08:40

Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

None 1 Березень 08:36

Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB