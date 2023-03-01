У Пентагоні зробили заяву про можливий витік американської зброї з України

США не мають доказів потрапляння американської військової допомоги Україні на чорний ринок

Сполучені Штати Америки офіційно заявили про відсутність витоку з України зброї, яку воююча країна отримує від американської сторони. Жодних доказів цим чуткам не існує.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Україна не продає зброю

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил про те, що жодного підтвердження витоку американської зброї з України не виявлено.

Відповідаючи на питання представників Конгресу про результати перевірки чуток про продаж Україною західної допомоги на чорному ринку, Каль запевнив - не існує жодних серйозних доказів не існує.

Деякі зразки озброєння, припустив він, могли потрапити до росії під час боїв, але така ситуація не є чимось унікальним.

Ефективність української боротьби

Разом з тим, Колін Каль похвалив українську армію.

Він зазначив, що Сили оборони України використовують американську зброю із максимальною ефективністю.

Нагадаємо, що на роковини повномасштабного вторгнення рф міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Зазначалося, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.

Фото: міноборони США