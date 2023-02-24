США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів

Міністр оборони США Ллойд Остін

На роковини повномасштабного вторгнення рф США демонструють повну підтримку України. Зокрема, Міноборони країни ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

Що увійде у новий оборонний пакет

Зазначається, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.

Так, у новому пакеті допомоги передбачені:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем із лазерним наведенням;

CyberLux K8 UAS;

Switchblade 600 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump 20 UAS;

засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного зв’язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg писало, що сьогодні, 24 лютого, Україна отримає від Польщі перші танки Leopard 2.