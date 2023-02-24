США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів

Пентагон оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на 2 млрд доларів
На роковини повномасштабного вторгнення рф США демонструють повну підтримку України. Зокрема, Міноборони країни ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.
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Що увійде у новий оборонний пакет
Зазначається, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.
З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.
Так, у новому пакеті допомоги передбачені:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем із лазерним наведенням;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного зв’язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg писало, що сьогодні, 24 лютого, Україна отримає від Польщі перші танки Leopard 2.