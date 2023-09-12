В первые дни войны ВСУ глушили частоты авиации РФ похоронным маршем

Начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности Иван Павленко. Фото: pravda.com.ua

В первые дни войны при осаде Киева, украинские спецподразделения радиоэлектронной борьбы успешно противостояли воздушным силам противника, транслируя похоронный марш для летчиков. Он также упомянул, что благодаря инструментам радиоэлектронной борьбы, вертолеты противника столкнулись с трудностями при попытке посадки возле Гостомеля.

Об этом сообщил начальник управления РЭБ и кибербезопасности Иван Павленко в интервью "Украинской правде".

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"Когда воздушные силы противника пролетали над Киевом, наши команды применяли радиостанции для блокировки их систем управления. В то время наши специалисты включали похоронный марш, который звучал в наушниках российских летчиков. Поверьте мне, они реагировали моментально, меняя радиочастоты каждые 10 секунд. Это действие было весьма эффективно", — рассказал Павленко.

Павленко объяснил, что результативность радиоэлектронной борьбы часто оценивается в процентном соотношении.

"Допустим, рассматриваем коммуникационную сеть танкового подразделения, где 10 радиоканалов. Если все каналы заблокированы, то эффективность радиоэлектронной борьбы составляет 100% и связь считается полностью нарушенной. При блокировке 70% каналов связь осложнена, а при 50% — частично нарушена. Именно так идет оценка эффективности в радиоэлектронной борьбе на примере коммуникаций", — пояснил Павленко.

Он также упомянул, что благодаря инструментам радиоэлектронной борьбы, вертолеты противника столкнулись с трудностями при попытке посадки возле Гостомеля.

"Они неоднократно пытались взлететь и сесть, переориентируясь на Киевское водохранилище и возвращаясь назад. Хотя могут быть и другие факторы, это явно свидетельствует о нашем воздействии на них средствами радиоэлектронной борьбы", — сказал он.

Напомним, что в течение дня, 12 сентября, вдоль российско-украинской границы случилось 20 боевых столкновений. При этом, в районах Клещиевки в Донецкой области и Работино в Запорожской области оборонительные силы Украины добились частичных результатов, оттеснив войска противника и укрепившись на новых позициях.