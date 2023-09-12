У перші дні війни ЗСУ глушили частоти авіації РФ похоронним маршем

Начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко. Фото: pravda.com.ua

У перші дні війни під час облоги Києва українські спецпідрозділи радіоелектронної боротьби успішно протистояли повітряним силам супротивника, транслюючи похоронний марш для льотчиків. Він також згадав, що завдяки інструментам радіоелектронної боротьби вертольоти противника зіткнулися з труднощами при спробі посадки біля Гостомеля.

Про це повідомив начальник управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді".

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"Коли повітряні сили противника пролітали над Києвом, наші команди застосовували радіостанції для блокування їх систем управління. Тоді наші фахівці включали похоронний марш, який звучав у навушниках російських льотчиків. Повірте мені, вони реагували миттєво, змінюючи радіочастоти кожні 10 секунд. Це було дуже ефективно", — розповів Павленко.

Павленко пояснив, що результативність радіоелектронної боротьби часто оцінюється у відсотковому співвідношенні.

"Припустимо, розглядаємо комунікаційну мережу танкового підрозділу, де 10 радіоканалів. Якщо всі канали заблоковані, то ефективність радіоелектронної боротьби становить 100% і зв'язок вважається повністю порушеним. При блокуванні 70% каналів зв'язок ускладнений, а за 50% — частково порушено. Так вважається ефективність радіоелектронної боротьби на прикладі зв'язку", — пояснив Павленко.

Він також згадав, що завдяки інструментам радіоелектронної боротьби вертольоти противника зіштовхнулися з труднощами при спробі посадки біля Гостомеля.

"Вони неодноразово намагалися злетіти й сісти, переорієнтуючись на Київське водосховище і повертаючись назад. Хоча можуть бути й інші фактори, це свідчить про наш вплив на них засобами радіоелектронної боротьби", — сказав він.

Нагадаємо, що протягом дня, 12 вересня, вздовж російсько-українського кордону сталося 20 бойових зіткнень. При цьому, в районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області оборонні сили України досягли часткових результатів, відтіснивши війська противника та зміцнившись на нових позиціях.