Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ имеют частичный успех возле Клещиевки и Работино, — Генштаб arrow

ВСУ имеют частичный успех возле Клещиевки и Работино, — Генштаб

12 сентября 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ имеют частичный успех возле Клещиевки и Работино, — Генштаб
Вооруженные силы Украины. Фото: GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение дня, 12 сентября, вдоль российско-украинской границы случилось 20 боевых столкновений. При этом, в районах Клещиевки в Донецкой области  и Работино в Запорожской области оборонительные силы Украины добились частичных результатов, оттеснив войска противника и укрепившись на новых позициях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успех ВСУ на фронте

В сообщении говорится, что за последние 24 часа военная авиация оборонительных сил произвела восемь налетов на места размещения войск и военной техники противника. Ракетные подразделения уничтожили две артиллерийские платформы, арсенал, командный центр и противовоздушные системы российской стороны.

Тем не менее российские войска продолжают обстрелы украинской территории, используя стратегию запугивания. Они атакуют как военные объекты, так и гражданскую местность, вызывая гибель и ранения среди мирных жителей и повреждая здания и инфраструктуру.

Кроме того, на фронте зафиксировано свыше 20 военных инцидентов. Противник произвел три ракетных и 25 авиационных атак, выпустив 36 залпов из реактивных систем по позициям оборонительных сил и жилым районам.

Напомним, что силы обороны Украины имеют успех под Бахмутом, в частности в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз