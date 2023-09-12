ВСУ имеют частичный успех возле Клещиевки и Работино, — Генштаб

Вооруженные силы Украины. Фото: GeneralStaff.ua

В течение дня, 12 сентября, вдоль российско-украинской границы случилось 20 боевых столкновений. При этом, в районах Клещиевки в Донецкой области и Работино в Запорожской области оборонительные силы Украины добились частичных результатов, оттеснив войска противника и укрепившись на новых позициях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В сообщении говорится, что за последние 24 часа военная авиация оборонительных сил произвела восемь налетов на места размещения войск и военной техники противника. Ракетные подразделения уничтожили две артиллерийские платформы, арсенал, командный центр и противовоздушные системы российской стороны.

Тем не менее российские войска продолжают обстрелы украинской территории, используя стратегию запугивания. Они атакуют как военные объекты, так и гражданскую местность, вызывая гибель и ранения среди мирных жителей и повреждая здания и инфраструктуру.

Кроме того, на фронте зафиксировано свыше 20 военных инцидентов. Противник произвел три ракетных и 25 авиационных атак, выпустив 36 залпов из реактивных систем по позициям оборонительных сил и жилым районам.

Напомним, что силы обороны Украины имеют успех под Бахмутом, в частности в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Сейчас там продолжаются жесткие бои.