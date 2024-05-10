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В Подмосковье раздались взрывы — власти признались о налете беспилотников

10 мая 2024 02:33
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В России заявили о сбитии украинских беспилотников
Беспилотник в воздушном пространстве в России. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В России раздались взрывы. В пятницу, 10 мая, беспилотные летательные аппараты долетели до Подольска, недалеко от Москвы, а также до Брянской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в России

Около 01:49 (по Киеву) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии беспилотника. Он заявил, что в результате ущерба упали обломки, впрочем убеждает, что пострадавших в результате этого нет. БпЛА достиг городского округа Подольска под Москвой. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв в Москве
Скриншот сообщения

Также российские СМИ заявили, что российские военные уничтожили три БПЛА, предположительно украинского происхождения, в Брянской области.

Взрывы в РФ
Скриншот сообщения

Напомним, гендиректор "Укроборонпрома" заявил, что Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. А недавно, в четверг, 9 мая, беспилотник Службы безопасности Украины, пролетев 1500 километров, атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан.

российские войска
взрыв
дроны
Россия

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