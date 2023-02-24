В Польше активисты включили сирену и звуки взрывов для российских дипломатов

Акция прошла на улице Бетховена, 3

Активисты в Варшаве провели акцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. В 6 утра они включили звуки взрывов и сирену под зданием, где живут дипломаты рф.

Об этом сообщает журналист RadioZet.

Подробности

Активисты держали в руках плакат "Russia is a terrorist state". Акция прошла по улице Бетховена, 3.

"Русские дипломаты в Варшаве, проживающие на улице Бетховена, 3, громко проснулись. В годовщину вторжения в Украину в 6 утра они услышали сирены тревоги и звуки взрывов", — написал журналист.

Głośna pobudka rosyjskich dyplomatów w Warszawie mieszkających przy ulicy Beethovena 3. W rocznicę rozpoczęcia inwazji на Ukraine o 6 ránо usłyszeli syreny alarmowe и odgłosy wybu @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ttIxO3TB4P — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) 24 Feb. 2023

Напомним, украинцы и мир навсегда запомнят 24 февраля 2022 года — день, когда россия развязала кровавую, жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на сегодняшний день украинские военные продолжают сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 километров, активная линия фронта — 1500 километров. Самые тяжелые бои продолжаются на восточном направлении. Сегодня, 24 февраля 2023 года, украинцы до сих пор достойно и бесстрашно противостоят врагам и даже делают успехи.

Также мы писали, что даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы. В частности, в 2022 году было принято несколько важных законов, касающихся финансовой сферы. Медицина — не исключение, там тоже произошло немало важных нововведений.