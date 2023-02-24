У Польщі активісти ввімкнули сирену та звуки вибухів для російських дипломатів

Акція пройшла на вулиці Бетховена, 3

Активісти у Варшаві провели акцію до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. О 6 ранку вони ввімкнули звуки вибухів та сирену під будівлею, де живуть дипломати рф.

Про це повідомляє журналіст RadioZet.

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Активісти тримали у руках плакат "Russia is a terrorist state". Акція пройшла на вулиці Бетховена, 3.

"Російські дипломати у Варшаві, які проживають на вулиці Бетховена, 3, голосно прокинулися. У річницю вторгнення в Україну о 6 ранку вони почули сирени тривоги та звуки вибухів", — написав журналіст.

Głośna pobudka rosyjskich dyplomatów w Warszawie mieszkających przy ulicy Beethovena 3. W rocznicę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę o 6 rano usłyszeli syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ttIxO3TB4P — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) February 24, 2023

Нагадаємо, українці та світ назавжди запам'ятають 24 лютого 2022 року — день, коли росія розв'язала криваву, жорстоку та нічим неспровоковану війну проти України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на сьогодні українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту — 1500 кілометрів. Найважчі бої тривають на східному напрямку. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, українці досі гідно та безстрашно протистоять ворогам та навіть роблять успіхи.

Також ми писали, що навіть в умовах повномасштабної війни в Україні продовжуються реформи. Зокрема, в 2022 році було ухвалено декілька важливих законів, які стосуються фінансової сфери. Медицина — не виняток, там також відбулося чимало важливих нововведень.