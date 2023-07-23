В Польше отреагировали на заявление Лукашенко о нападении "вагнеровцев" на Варшаву

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

В Польше ведется активное обсуждение заявлений самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко о возможном нападении "вагнеровцев" на Варшаву. Так, в интернете поляки оживленно комментируют эти высказывания.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Некоторые из пользователей встревожены и беспокоятся о возможной угрозе.

"Как вы думаете, стоит ли нам опасаться? Страх перед немедленным началом конфликта и агрессией со стороны Беларуси и вагнеровцев охватывает меня", — говорит один из пользователей.

Тем не менее многие поляки иронизируют по поводу предполагаемых планов Вагнера.

"Нам необходимо проявлять активность и предвосхищать российские кризисные ситуации. Мы должны ставить Россию в трудное положение, инициировать кризисы и подрывать их позиции. Если мы будем пассивными, Россия будет постоянно задавать нам темп", — выразил свое мнение один из интернет-пользователей.

В целом, сетевые комментаторы считают, что важно быть готовым к любым неожиданностям.

"Те, кто принижает нас, едва ли осознают истинную мощь Польши! Так называемые террористы из "Вагнера" вскоре познают горечь поражения. Слава Польше!", — утверждает другой комментатор.

Реакция поляков на слова Лукашенко. Фото: скриншот

Реакция поляков на слова Лукашенко. Фото: скриншот

Реакция поляков на слова Лукашенко. Фото: скриншот

Реакция поляков на слова Лукашенко. Фото: скриншот

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным и предоставил информацию о перемещении польских военных ближе к границам Союзного государства. Более того, Лукашенко привез с собой картографические данные.