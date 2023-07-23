У Польщі відреагували на заяву Лукашенка про напад "вагнерівців" на Варшаву
У Польщі ведеться активне обговорення заяв самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливого нападу "вагнерівців" на Варшаву. Так, в інтернеті поляки жваво коментують ці висловлювання.
Про це повідомляє 24 Канал.
Реакція поляків на слова Лукашенка
Деякі з користувачів стривожені та турбуються про можливу загрозу.
"Як ви думаєте, чи варто нам побоюватися? Страх перед негайним початком конфлікту та агресією з боку Білорусі та вагнерівців охоплює мене", — каже один із користувачів.
Проте багато поляків іронізують з приводу передбачуваних планів Вагнера.
"Нам необхідно проявляти активність і передбачати російські кризові ситуації. Ми повинні ставити Росію у скрутне становище, ініціювати кризи й підривати їх позиції. Якщо ми будемо пасивними, Росія постійно задаватиме нам темп", — висловив свою думку один з інтернет-користувачів.
Загалом мережеві коментатори вважають, що важливо бути готовим до будь-яких несподіванок.
"Ті, хто принижує нас, навряд чи усвідомлюють справжню міць Польщі! Так звані терористи з "Вагнера" невдовзі пізнають гіркоту поразки. Слава Польщі!", — стверджує інший коментатор.
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним і надав інформацію про переміщення польських військових ближче до кордонів Союзної держави. Щобільше, Лукашенко привіз із собою картографічні дані.