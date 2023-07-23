Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Польщі відреагували на заяву Лукашенка про напад "вагнерівців" на Варшаву arrow

У Польщі відреагували на заяву Лукашенка про напад "вагнерівців" на Варшаву

23 липня 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Польщі відреагували на заяву Лукашенка про напад "вагнерівців" на Варшаву
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Польщі ведеться активне обговорення заяв самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливого нападу "вагнерівців" на Варшаву. Так, в інтернеті поляки жваво коментують ці висловлювання.

Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також:

Реакція поляків на слова Лукашенка

Деякі з користувачів стривожені та турбуються про можливу загрозу.

"Як ви думаєте, чи варто нам побоюватися? Страх перед негайним початком конфлікту та агресією з боку Білорусі та вагнерівців охоплює мене", — каже один із користувачів.

Проте багато поляків іронізують з приводу передбачуваних планів Вагнера.

"Нам необхідно проявляти активність і передбачати російські кризові ситуації. Ми повинні ставити Росію у скрутне становище, ініціювати кризи й підривати їх позиції. Якщо ми будемо пасивними, Росія постійно задаватиме нам темп", — висловив свою думку один з інтернет-користувачів.

Загалом мережеві коментатори вважають, що важливо бути готовим до будь-яких несподіванок.

"Ті, хто принижує нас, навряд чи усвідомлюють справжню міць Польщі! Так звані терористи з "Вагнера" невдовзі пізнають гіркоту поразки. Слава Польщі!", — стверджує інший коментатор.

скріншот
Реакція поляків на слова Лукашенка. Фото: скриншот
скріншот
Реакція поляків на слова Лукашенка. Фото: скриншот
скріншот
Реакція поляків на слова Лукашенка. Фото: скриншот
скріншот
Реакція поляків на слова Лукашенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним і надав інформацію про переміщення польських військових ближче до кордонів Союзної держави. Щобільше, Лукашенко привіз із собою картографічні дані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз