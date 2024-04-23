В Полтаве раздаются взрывы, — местные СМИ

Ракета в небе. Фото: Depositphotos

Взрывы в Полтаве раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили ракеты в направлении Полтавы.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Также Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять