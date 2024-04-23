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В Полтаве раздаются взрывы, — местные СМИ

23 апреля 2024 15:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Полтаве раздаются взрывы, — местные СМИ
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Полтаве раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Полтаве

"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили ракеты в направлении Полтавы.

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Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Также Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять 

война
взрыв
Украина
обстрелы
Полтава
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воздушная тревога

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