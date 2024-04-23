В Полтаве раздаются взрывы, — местные СМИ
23 апреля 2024 15:12
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
Взрывы в Полтаве раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Полтаве
"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили ракеты в направлении Полтавы.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, российские оккупанты 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.
Также Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять
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