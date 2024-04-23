У Полтаві лунають вибухи, — місцеві ЗМІ

Ракета в небі. Фото: Depositphotos

Вибухи в Полтаві пролунали вдень, 23 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Полтаві було чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські окупанти запустили ракети в напрямку Полтави.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 23 квітня обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

Також Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.