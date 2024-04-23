У Полтаві лунають вибухи, — місцеві ЗМІ
Вибухи в Полтаві пролунали вдень, 23 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Полтаві
"У Полтаві було чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські окупанти запустили ракети в напрямку Полтави.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти 23 квітня обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.
Також Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.
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