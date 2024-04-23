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Армия РФ атаковала Константиновку авиабомбой — пострадавшие в тяжелом состоянии

23 апреля 2024 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Армия РФ атаковала Константиновку авиабомбой - пострадавшие в тяжелом состоянии
Последствия обстрелов в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять мирных жителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Telegram.

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Последствия обстрелов в Константиновке

По словам Филашкина, удар авиабомбы привел к повреждению трех домов, автомобиля и инфраструктурного объекта в городе.

Армия РФ атаковала Константиновку авиабомбой — пострадавшие в тяжелом состоянии - фото 1
Последствия обстрелов в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
Армия РФ атаковала Константиновку авиабомбой — пострадавшие в тяжелом состоянии - фото 2
Последствия обстрелов в Константиновке Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Чиновник призвал местных жителей к эвакуации в более безопасные регионы Украины, обращаясь к ним с пониманием тяжелой ситуации, которая сложилась в зоне боевых действий.

Армия РФ атаковала Константиновку авиабомбой — пострадавшие в тяжелом состоянии - фото 3
Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, что до этого удары российской армии унесли жизни двух мирных жителей Донецкой области.

Также ранее в ВСУ опровергли заявление Министерства обороны России об оккупации села Новомихайловка Донецкой области.

Донецкая область
обстрелы
ракета
ранение
авиабомба

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