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В Полтавской области предупреждают о ракетной опасности

28 марта 2024 15:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Полтавской области предупреждают о ракетной опасности
Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Имеется угроза применения россиянами ракетного вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах Украины в четверг, 28 марта.

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Ракетная опасность в Полтавской области. Фото: скриншот

Ракетная опасность в Полтавской области

В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают о ракетной опасности. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в трех областях — Полтавской, Харьковской и Донецкой.

ракета
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

Украина
обстрелы
Полтава
Полтавская область
воздушная тревога
ракеты

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