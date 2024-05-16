В Мариупольском порту зафиксировали очередной балкер

Мариупольский порт. Фото: facebook.com/marport.offpage

Очередной балкер вошел в Мариупольский порт. В целом порт готовится к полноценному старту, что представляет угрозу для Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 16 мая.

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Скриншот публикации Андрющенко в телеграмм-канале Андрющенко Time

Балкер в Мариупольском порту

"В порт зашел очередной балкер (не установлена маркировка) с выключенными транспондерами и пришвартовался на причале возле элеватора. Судно загружают рудой или чем-то визуально похожим", — говорится в сообщении.

Балкер в Мариупольском порту. Фото: Андрющенко Time, Telegram

Данные о пришвартовке судна. Фото: Андрющенко Time, Telegram

Порт в Мариуполе готовится к полноценному старту

"Одновременно наши источники сообщают о росте количества грузовых автомобилей и вагонов в порту и увеличенном железнодорожном трафике внутри порта. Также фиксируем увеличение количества припаркованных легковых автомобилей с российскими номерами, что свидетельствует о дополнительном штате рабочих порта из России", — пишет советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко добавил, что порт готовится к полноценному старту. И в комплексе с возможным запуском прямой железной дороги в Россию представляет максимальную угрозу для Украины.

Ранее мы писали, что оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

Напомним, что оккупационные власти Мариуполя на протяжении двух лет с момента захвата города, продолжают уничтожать его экосистему. Во всех городских районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю, а также продолжается загрязнение реки Кальчик.