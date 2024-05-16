Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине arrow

В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине

16 мая 2024 18:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Мариупольском порту зафиксировали очередной балкер
Мариупольский порт. Фото: facebook.com/marport.offpage
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Очередной балкер вошел в Мариупольский порт. В целом порт готовится к полноценному старту, что представляет угрозу для Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 16 мая.

Читайте также:
В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине - фото 1
Скриншот публикации Андрющенко в телеграмм-канале Андрющенко Time

Балкер в Мариупольском порту

"В порт зашел очередной балкер (не установлена маркировка) с выключенными транспондерами и пришвартовался на причале возле элеватора. Судно загружают рудой или чем-то визуально похожим", — говорится в сообщении.

В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине - фото 2
Балкер в Мариупольском порту. Фото: Андрющенко Time, Telegram
В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине - фото 3
Данные о пришвартовке судна. Фото: Андрющенко Time, Telegram

Порт в Мариуполе готовится к полноценному старту

"Одновременно наши источники сообщают о росте количества грузовых автомобилей и вагонов в порту и увеличенном железнодорожном трафике внутри порта. Также фиксируем увеличение количества припаркованных легковых автомобилей с российскими номерами, что свидетельствует о дополнительном штате рабочих порта из России", — пишет советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко добавил, что порт готовится к полноценному старту. И в комплексе с возможным запуском прямой железной дороги в Россию представляет максимальную угрозу для Украины.

Ранее мы писали, что оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.      

Напомним, что оккупационные власти Мариуполя на протяжении двух лет с момента захвата города, продолжают уничтожать его экосистему. Во всех городских районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю, а также продолжается загрязнение реки Кальчик.

Мариуполь
порт
угрозы
оккупанты
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ