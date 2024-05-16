У Маріупольському порту зафіксували черговий балкер

Маріупольський порт. Фото: facebook.com/marport.offpage

Черговий балкер зайшов у Маріупольський порт. Загалом порт готується до повноцінного старту, що становить загрозу для України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Скриншот публікації Андрющенка у телеграм-каналі Андрющенко Time

Балкер у Маріупольському порті

"В порт зайшов черговий балкер (не встановлено маркування) з вимкненими транспондерами та пришвартувався на причалі біля елеватору. Судно завантажують рудою або чимось візуально схожим", — йдеться у повідомленні.

Балкер у Маріупольському порті. Фото: Андрющенко Time, Telegram

Дані про пришвартування судна. Фото: Андрющенко Time, Telegram

Порт у Маріуполі готується до повноцінного старту

"Одночасно наші джерела повідомляють про зростання кількості вантажних автомобілів та вагонів у порті, та збільшений залізничний трафік всередині порту. Також фіксуємо збільшення кількості припаркованих легкових автомобілів з російськими номерами, що свідчить про додатковий штат робочих порту з Росії", — пише радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що порт готується до повноцінного старту. І в комплексі з можливим запуском прямої залізниці в Росію становить максимальну загрозу для України.

Раніше ми писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися з західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.

Нагадаємо, що окупаційна влада Маріуполя впродовж двох років з моменту захоплення міста продовжує знищувати його екосистему. У всіх міських районах сміттєзвалища, каналізаційні стоки стікають до Азовського моря, а також продовжується забруднення річки Кальчик.