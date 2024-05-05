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Військовий експерт пояснив, що означає запуск росіянами поїзда з Маріуполя до Волновахи

5 травня 2024 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий експерт пояснив, що означає запуск росіянами поїзда з Маріуполя до Волновахи
Поїзд з Маріуполя. Фото: Telegram/Андрющенко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися з західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в ефірі Ми Україна.

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За словами Романенка, незабаром Україна отримає зброю, яка дасть можливість завдавати ударів на більшу дальність.

"Безумовно це надасть більші можливості, але з урахуванням того, що ми говорили, що в нас з'являється новий інструментарій — на цій дальності буде можливість в Сил оборони України завдавати ударів", — сказав він. 

На думку військового експерта, що б там російська пропаганда не говорила — запуском поїзда з Маріуполя до Волновахи вони готуються до того, що Керченський міст найближчим часом може бути виведений з ладу.

"І тому ще рік тому вони почали будувати всі ці залізниці в Маріуполі. Вони розуміють, що коли буде перерізана ця артерія, ситуація з логістикою на півдні й сході буд погіршена, тому це теж дуже серйозний показник", — додав Романенко.

Раніше політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен в ефірі Новини.LIVE пояснив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення російських об'єктів.

Також ми писали, що, США готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.

Крим
Маріуполь
окупація
війна в Україні
Росія

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