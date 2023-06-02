В порту в Бердянске раздались взрывы

Последствия взрыва в Бердянском порту. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 2 июня, в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздались взрывы. Почти по всему городу виден столб черного дыма.

Об этом сообщают в Бердянской городской военной администрации, а также местные Telegram-каналы.

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"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадание по позициям кафиров. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города", — говорится в сообщении городской военной администрации.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в порт прилетело несколько ракет.

Взрывы в порту Бердянска. Фото: t.me/itsdonetsk

В то же время, коллаборант Владимир Рогов, который сотрудничает с оккупантами и называет себя "представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", подтвердил попадание на территорию морского порта.

Он написал о нескольких громких взрывах в городе около 12:00. Также он заявил, что это была "попытка ракетных обстрелов" со стороны ВСУ и якобы сработала ПВО оккупантов. Рогов добавил, что жертв и разрушений нет.

Напомним, 2 июня в российском Курске раздались взрывы. Это произошло ночью. Местные жители насчитали по меньшей мере 8 взрывов.

А 1 июня в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.