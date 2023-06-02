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У порту в Бердянську пролунали вибухи

2 червня 2023 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У порту в Бердянську пролунали вибухи
Наслідки вибуху в порту Бердянська. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 2 червня, у порту тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Майже по всьому місту видно стовп чорного диму.

Про це повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації, а також місцеві Telegram-канали. 

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"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста", — йдеться у повідомленні міської військової адміністрації. 

Як повідомляють місцеві Telegram-канали в порт прилетіло декілька ракет. 

вибух у Бердянську
Вибухи у порту Бердянська. Фото: t.me/itsdonetsk

Водночас колаборант Володимир Рогов, який співпрацює з окупантами й називає себе "представником головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області", підтвердив влучання на територію морського порту.

Він написав про кілька гучних вибухів у місті близько 12:00. Також він заявив, начебто це була "спроба ракетного обстрілу" з боку ЗСУ й нібито спрацювала ППО окупантів. Рогов додав, що жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, 2 червня у російському Курську пролунали вибухи. Це сталося вночі. Місцеві мешканці нарахували щонайменше 8 вибухів.

А 1 червня, у Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

 

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