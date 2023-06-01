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Росіяни заявили про черговий обстріл Шебекіна

1 червня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни заявили про черговий обстріл Шебекіна
Людей закликали перебувати в укриттях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 1 червня, у Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Про це повідомляє єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ.

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Обстріл Шебекіна

Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжується. Людей закликали перебувати в укриттях.

Обстрел Шебекино
Повідомлення про обстріл Шебекіна. Фото: t.me/rschs112

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Додамо, нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

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