Росіяни заявили про черговий обстріл Шебекіна
Сьогодні ввечері, 1 червня, у Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.
Про це повідомляє єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ.
Обстріл Шебекіна
Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжується. Людей закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.
Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.
Додамо, нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.