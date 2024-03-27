У Воздушных Сил есть оружие, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты Цирконы

Украинские военные. Иллюстративное фото: ОК "Север"

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в среду, 27 марта.

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Евлаш рассказал, что украинские противовоздушные оборонные системы, в том числе комплексы SAMP/T и Patriot, обладают способностью противостоять российским гиперзвуковым ракетам "Циркон".

Евлаш уточнил, что гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость, превышающую пять махов, где один мах равняется примерно 1200 км/ч. "Цирконы" могут достигать скорости от восьми до девяти махов или более 10 тысяч км/ч.

"Ракета становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха. Когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбития", — рассказал Евлаш.

Евлаш также отметил, что использование Россией ракет "Циркон" может указывать на нехватку других видов ракетных вооружений.

Напомним, что военный эксперт рассказал, через сколько времени ракета "Циркон" долетает до городов Украины.

Ранее мы писали, что эксперты объяснили, почему российская ракета "Циркон" является аферой Минобороны РФ.