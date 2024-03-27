Експерти пояснили, чому російська ракета Циркон є аферою Міноборони РФ

Демонстрація ракети "Циркон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Проведений аналіз бойової частини однієї з гіперзвукових ракет "Циркон", які були збиті під час атаки на Київ 25 березня 2024 року, розкрив найбільшу аферу, яку здійснили російські розробники. Її характеристики були максимально підігнані під видане міноборони РФ завдання, що зробило ракету малоефективною.

Про це повідомляє видання Defence Express у середу, 27 березня.

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Недоліки ракети "Циркон"

Вага бойової частини "Циркон" становить, за попередніми оцінками, близько 100-150 кг, з якої вибухової речовини до 40 кг. Вона має осколково-фугасне виконання, нехарактерну форму та малу вагу для бойових частин протикорабельних та інших ракет.

В зв'язку з цим могутність "Циркона" з умовно 150-кг бойовою частиною знаходиться значно нижче можливостей таких ракет, як Х-47 та "Кинджал", оціночна вага бойової частини — 500 кг, крилатих ракет типу Х-101, Х-555, "Калибр" з вагою бойової частини у близько 400 кг, та менша за вагу БЧ "Онікс" з 300 кг.

Водночас вага бойової частини напряму впливає на тип корабля, який вона може потопити. У випадку такої ваги — йдеться про 4500-5000 тонн водозаміщення. Тобто кораблів класу корвет, а не фрегат чи есмінець. Про авіаносці з водозміщенням 100 000 тонн не йдеться в принципі.

Уламок бойової частини ракети "Циркон". Фото: Defence Express

Чому вага бойової частини така мала

Чому для "Циркона" обрали настільки малу вагу бойової частини легко пояснити — щоб забезпечити дальність вказаної у тактико-технічному завданні — 1000 км. А якщо ракета не може на таку дальність доставити відповідну вагу, то найпростіший варіант — зменшити бойову частину.

Це також пояснює, чому дальність польоту "Циркону" доволі дивно зростала з часом, від 400 км, потім до 600 км, а вже диктатор Путін оголосив про 1000 км.

Раніше ми розповідали, що авіаційний експерт та колишній офіцер протиповітряної оборони Валерій Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповів, скільки ракет "Циркон" є у російських окупантів.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. За наявними даними, цією зброєю могли бути протикорабельні ракети "Циркон" чи "Онікс".