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У Повітряних Сил є зброя, яка здатна знищувати гіперзвукові ракети "Циркони"

27 березня 2024 19:10
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Бригадир Софія
редактор
У Повітряних Сил є зброя, яка здатна знищувати гіперзвукові ракети "Циркони"
Українські військові. Ілюстративне фото: ОК "Північ"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії.

Про це він заявив у ефірі телемарафону у середу, 27 березня.

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Євлаш розповів, що українські протиповітряні оборонні системи, зокрема комплекси SAMP/T та Patriot, мають здатність протистояти російським гіперзвуковим ракетам "Циркон".

Євлаш уточнив, що гіперзвукові ракети можуть розвивати швидкість, що перевищує п’ять махів, де один мах дорівнює приблизно 1200 км/год. "Циркони" можуть досягати швидкості від восьми до дев’яти махів, або понад 10 тисяч км/год.

"Ракета стає дозвуковою. Десь 4,5 маху. Коли швидкість "Циркону" становить близько 4,5 маху, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття", — розповів Євлаш.

Євлаш також зазначив, що використання Росією ракет "Циркон" може вказувати на нестачу інших видів ракетних озброєнь.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, за скільки часу ракета "Циркон" долітає до міст України.

Раніше ми писали, що експерти пояснили, чому російська ракета "Циркон" є аферою Міноборони РФ.

росія
зброя
ППО
ракета
ракети

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