Почему учения украинских пилотов на истребителях F-16 затянулись

Глава авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Фото: скриншот

Глава авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что подготовка украинских пилотов к полетам на истребителях F-16 несколько затянулась, поскольку мало мест для обучения, существует языковой барьер и нужно научиться использовать вооружение.

Об этом Сергей Голубцов рассказал в интервью Радио Свобода, обнародованном в воскресенье, 9 июня.

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Голубцов отметил, что у западных самолетов другие процессы наведения вооружения, чем те, которые есть у Украины сейчас. Поэтому нельзя сказать, что обучение будет скорым.

По его словам, также обучение затормозилось из-за проблем со знанием языка, ведь наши пилоты много времени потратили на овладение достаточным уровнем английского. Все учебные материалы и документы изложены на английском языке, поэтому тем, кто им овладел, легче воспринимать материал и общаться с инструкторами.

"Первая партия авиационного персонала проходила подготовку с переводчиками. Они освоили абсолютно все, что касается технологии обслуживания. И после этого мы приняли решение и отправили их на языковую подготовку. Потому что процедура эксплуатации новейшего вооружения предполагает знание программного обеспечения этих заполняемых формуляров самолетов. Все равно им предстоит этот барьер преодолеть", — объяснил глава авиации командования ПС.

Таким образом, он добавил, что из-за этого продолжительность подготовки увеличилась от двух с половиной до четырех месяцев.

Напомним, Голубцов также заявил, что скоро украинские военные будут использовать отечественные КАБы. Он уточнил, что через несколько недель начнутся испытания.

Также мы писали, что недавно СМИ обнародовали информацию о том, что Украина требует от США и других стран усилить подготовку пилотов на F-16. Это объяснили тем, что нынешняя программа не выпускает достаточного количества специалистов.