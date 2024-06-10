Чому навчання українських пілотів на винищувачах F-16 затягнулися

Очільник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Фото: скриншот

Очільник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив, що підготовка українських пілотів до польотів на винищувачах F-16 дещо затягнулася, оскільки мало місць для навчання, існує мовний бар'єр та потрібно навчитись використовувати озброєння.

Про це Сергій Голубцов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, оприлюдненому в неділю, 9 червня.

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Голубцов зазначив, що західні літаки мають інші процеси наведення озброєння, ніж ті, які є в України зараз. Тому не можна сказати, що навчання буде швидким.

За його словами, також навчання загальмувалось через проблеми знання мови, адже наші пілоти багато часу витратили на опанування достатнього рівня англійської. Всі навчальні матеріали та документи викладені англійською мовою, тому тим, хто її опанував, легше сприймати матеріал і спілкуватися з інструкторами.

"Перша партія авіаційного персоналу проходила підготовку з перекладачами. Вони освоїли абсолютно все, що стосується технології обслуговування. І після цього ми ухвалили рішення та відправили їх на мовну підготовку. Тому що процедура експлуатації новітнього озброєння передбачає знання програмного забезпечення цих літаків, які заповнюються формулярами. Все одно їм треба буде цей бар'єр подолати", — пояснив голова авіації командування ПС.

Таким чином він додав, що через це тривалість підготовки збільшилась від двох з половиною до чотирьох місяців.

Нагадаємо, Голубцов також заявив, що скоро українські військові використовуватимуть вітчизняні КАБи. Він уточнив, що через кілька тижнів розпочнуться випробування.

Також ми писали, що нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Україна вимагає від США та інших країн посилити підготовку пілотів на F-16. Це пояснили тим, що нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.