Виробництво власних КАБів — у Повітряних силах відповіли, коли почнуть тестування

Очільник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Фото: скриншот

Очільник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив, що скоро українські військові використовуватимуть керовані авіабомби власного виробництва. За його словами, через кілька тижнів розпочнуться випробування.

Про це Сергій Голубцов розповів в інтерв'ю "Донбас Реалії", оприлюдненому на YouTube у неділю, 9 червня.

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Військовий зазначив, що наразі українські розробники переобладнують та створюють свої кориговані авіабомби на основі звичайних вільнопадаючих. За його словами, йдеться про конструктивні аспекти, зокрема потрібно підібрати крило, GPS-модуль та модуль управління.

"Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", — наголосив Голубцов.

Він розповів, що наразі Повітряні сили застосовують західні керовані авіабомби, а саме GBU-39 та GBU-62.

Голубцов додав, що сьогодні українські захисники застосовують у місяць 100-300 високоточних іноземних авіабомб, порівняно з 3000 одиниць, які використовують російські загарбники.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія за травень скинула на Україну понад три тисячі авіабомб. За його словами, це становить серйозну загрозу, оскільки Україна не має достатньо систем ППО для ефективного протистояння такій кількості бомбардувань.

Водночас полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон радить Україні бити по території РФ всією зброєю, яка є, щоб завадити росіянам використовувати авіаційні бомби для атак по Харкову й прикордонних населених пунктах.