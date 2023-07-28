В Воздушных силах объяснили, почему днем звучала воздушная тревога

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Facebook Юрия Игната

В пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога, из-за поднятия вражеского Ту-22м3. Продолжилась она несколько минут из-за того, что самолет изменил свое направление.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что самолет Ту-22м3, из-за которого объявляли тревогу, изменил направление.

"Самолет вылетел с аэродрома "Шайковка", приближался к территории Украины, вышел на потенциальный район пуска ракеты, но впоследствии развернулся и улетел", — говорит спикер командования Воздушных сил.

Впрочем, он допускает, что самолет может подниматься еще, поэтому при воздушной тревоге обязательно направляйтесь в укрытие.

Напомним, 28 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза применения сверхзвуковых ракет Х-22.