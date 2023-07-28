Повітряна тривога в Україні 28 липня — загроза ракетного обстрілу

Російська ракета Х-22 в небі. Фото: google

У п'ятницю, 28 липня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Можливе застосування надзвукових ракет Х-22.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 28 липня

Сьогодні близько 12:20 в Україні оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах попередили про ракетну небезпеку центр, північ та схід України.

У Брянській області піднявся в небо ворожий Ту-22м3.

Повітряна тривога в Україні 28 липня. Фото: скріншот

12:29. В Україні відбій повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомили, що Ту-22м3 відлетів від кордонів.

Відбій повітряної тривоги в Україні 28 липня. Фото: скріншот

Нагадаємо, що за останню добу, 27 липня, окупанти жорстоко обстріляли Херсонську область. Ворог здійснив 28 обстрілів і випустив 181 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БпЛА.