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В Україні повітряна тривога: є загроза ракетного удару

28 липня 2023 12:28
оновлено: 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 28 липня — загроза ракетного обстрілу
Російська ракета Х-22 в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 28 липня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу.  Можливе застосування надзвукових ракет Х-22

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 28 липня

Сьогодні близько 12:20 в Україні оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах попередили про ракетну небезпеку центр, північ та схід України.

У Брянській області піднявся в небо ворожий Ту-22м3.

скріншот

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 28 липня. Фото: скріншот

скріншот

12:29. В Україні відбій повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомили, що Ту-22м3 відлетів від кордонів.

повітряна тривога
Відбій повітряної тривоги в Україні 28 липня. Фото: скріншот

Нагадаємо, що за останню добу, 27 липня, окупанти жорстоко обстріляли Херсонську область. Ворог здійснив 28 обстрілів і випустив 181 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БпЛА.

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