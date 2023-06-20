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В Воздушных силах объяснили, как российским "Шахедам" удалось долететь до Львова

20 июня 2023 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах объяснили, как российским "Шахедам" удалось долететь до Львова
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на вторник, 20 июня, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе. 

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Зафиксировано попадание во Львовской области. Потому что дроны разлетелись фактически по многим регионам. Враг пытается запутать противовоздушную оборону, прокладывая маршруты заранее новые так по разным по разным областям. Для того чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны для того, чтобы мы тратили на них силы и силы средства, как минимум зенитные управляемые ракеты", — сказал Игнат.

Согласно словам Игната, атака была проведена с традиционных для врага направлений, включая север и юг страны, а также вдоль восточного побережья Азовского моря. Дроны, согласно информации Игната, доставляются в эти регионы после прибытия в Москву либо по морскому пути из Ирана.

Спикер отметил, что, несмотря на желание использовать простые методы, такие как стрелковое оружие для уничтожения дронов, оборона Украины вынуждена применять более сложные и мощные зенитные ракетные системы из-за серьезности угрозы, которую представляют эти БпЛА. Большинство дронов было уничтожено в Киевской области — здесь было уничтожено свыше 20 БпЛА.

В результате, во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога и успешно сбиты 32 из 35 дронов. Игнат подчеркнул, что быстрый ответ на воздушную тревогу важен для обеспечения безопасности, особенно когда есть сообщения о применении ракет.

"Поэтому дроны летают, как видите, вплоть до западных границ, и должны понимать, что реагирование все же на сигналы воздушной тревоги — это не просто так, если объявляется, если есть сообщения о применении ракет", — добавил Игнат.

Напомним, что ночью, 20 июня, долгое время сохранялась воздушная тревога в Украине, переместившаяся на западные области. Кроме того, раздавались взрывы во Львове.

Добавим, что зафиксировано одно попадание в критическую инфраструктуру города, к счастью, без жертв и пострадавших.

 

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