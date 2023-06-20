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Во Львове прогремел взрыв: атака беспилотников

20 июня 2023 04:52
обновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы во Львове 20 июня
Вражеский беспилотник в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

До сих пор сохраняется воздушная тревога в Украине, переместившаяся на западные области. Кроме того, раздался взрыв во Львове

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:52. Во Львове прогремели два взрыва. Предварительно работает ПВО.

 

Обновлено 05:03. Повторные взрывы во Львове

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий напоминает, что угроза в области продолжается.

Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Обновлено 05:12. Мэр Львова Андрей Садовый призывает не пренебрегать безопасностью.

Источник: t.me/andriysadovy

 

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