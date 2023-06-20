Взрывы во Львове 20 июня

Вражеский беспилотник в небе. Фото: google.com

До сих пор сохраняется воздушная тревога в Украине, переместившаяся на западные области. Кроме того, раздался взрыв во Львове

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий напоминает, что угроза в области продолжается.

Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Обновлено 05:12. Мэр Львова Андрей Садовый призывает не пренебрегать безопасностью.