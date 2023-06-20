У Повітряних силах пояснили, як російським "Шахедам" вдалося долетіти до Львова

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти вівторка, 20 червня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Зафіксовано влучання на Львівщині. Тому що дрони розлетілися фактично по багатьох регіонах. Ворог намагається заплутати протиповітряну оборону, прокладаючи маршрути заздалегідь нові так по різних по різних областях. Для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони для того, щоб ми витрачали на них сили та засоби, як мінімум зенітні керовані ракети", — сказав Ігнат.

За словами Ігната, атака була проведена з традиційних для ворога напрямків, включаючи північ і південь країни, а також вздовж східного узбережжя Азовського моря. Дрони, згідно з інформацією Ігната, доставляються в ці регіони після прибуття до Москви або морським шляхом з Ірану.

Спікер зазначив, що, попри бажання використовувати прості методи, такі як стрілецька зброя для знищення дронів, оборона України змушена застосовувати складніші та потужніші зенітні ракетні системи через серйозність загрози, яку становлять ці БпЛА. Більшість дронів було знищено на Київщині — тут було знищено понад 20 БпЛА.

В результаті у багатьох регіонах країни було оголошено повітряну тривогу і успішно збито 32 з 35 дронів. Ігнат підкреслив, що швидка відповідь на повітряну тривогу є важливою для забезпечення безпеки, особливо коли є повідомлення про застосування ракет.

"Тому дрони літають, як бачите, аж до західних кордонів, і мусимо розуміти, що реагування все ж таки на сигнали повітряної тривоги — це не просто так, якщо оголошується, якщо є повідомлення про застосування ракет", — додав Ігнат.

Нагадаємо, що вночі, 20 червня, тривалий час зберігалася повітряна тривога в Україні, що перемістилася на західні області. Крім того, лунали вибухи у Львові.

Додамо, що зафіксовано одне потрапляння до критичної інфраструктури міста, на щастя, без жертв та постраждалих.