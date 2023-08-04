В Воздушных силах сообщили, чем РФ будет атаковать Украину зимой

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: mediacenter

В прошедшем году Россия израсходовала свой запас ракет, и, возможно, на следующую зиму выберет другой подход к атаке на Украину. Противник, вероятно, будет ориентироваться на беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Скорее всего, вместо ракет они будут использовать ударные дроны, стремясь нанести ущерб нашему энергетическому сектору и привести к отключению электричества в самый неудобный момент", — сказал он.

Игнат также упомянул, что в прошлую зиму украинские оборонительные системы уничтожили 750 ракет из тысячи, выпущенных противником.

Напомним, что в ООН предупредили о "новой волне атак" на мирных жителей Украины, в том числе на работников гуманитарных организаций. Однако страну-агрессора, виновную в войне, там не назвали.