В Воздушных силах сообщили, чем РФ будет атаковать Украину зимой
В прошедшем году Россия израсходовала свой запас ракет, и, возможно, на следующую зиму выберет другой подход к атаке на Украину. Противник, вероятно, будет ориентироваться на беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Атаки РФ на Украину
"Скорее всего, вместо ракет они будут использовать ударные дроны, стремясь нанести ущерб нашему энергетическому сектору и привести к отключению электричества в самый неудобный момент", — сказал он.
Игнат также упомянул, что в прошлую зиму украинские оборонительные системы уничтожили 750 ракет из тысячи, выпущенных противником.
Напомним, что в ООН предупредили о "новой волне атак" на мирных жителей Украины, в том числе на работников гуманитарных организаций. Однако страну-агрессора, виновную в войне, там не назвали.