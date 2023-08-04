У Повітряних силах повідомили, чим РФ атакуватиме Україну взимку

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: mediacenter

Минулого року Росія витратила свій запас ракет і, можливо, наступної зими вибере інший підхід до атаки на Україну. Противник, ймовірно, орієнтуватиметься на безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Скоріш за все, замість ракет вони будуть використовувати ударні дрони, прагнучи завдати шкоди нашому енергетичному сектору і призвести до відключення електрики в найнезручніший момент", — сказав він.

Гнат також згадав, що минулої зими українські оборонні системи знищили 750 ракет із тисячі, випущених противником.

Нагадаємо, що в ООН попередили про "нову хвилю атак" на мирних жителів України, у тому числі на працівників гуманітарних організацій. Проте країну-агресора, винну у війні, не назвали.