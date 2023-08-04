В ООН пожаловались на обстрелы гуманитарных организаций, но агрессора не называют

Последствия обстрелов Одессы 23 июля 2023 года. Фото: Алексей Кулеба\Telegram

В ООН предупредили о "новой волне атак" на мирных жителей Украины, в том числе на работников гуманитарных организаций. Однако страну-агрессора, виновную в войне, там не назвали.

Об этом говорится в заявлении ООН.

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Сообщается, что команда, являющаяся одним из партнеров ООН в Херсоне, попала под обстрел. Это произошло в тот момент, когда работники расчищали мусор после наводнения, вызванного разрушением Каховской дамбы.

Кроме этого, 4 августа в Херсоне пострадали спасатели ГСЧС, когда ликвидировали пожар в результате обстрела церкви.

"Недопустимо, чтобы гуманитарные работники, спасатели и врачи получали ранения, поддерживая народ Украины или пытаясь восстановить собственные громады", — говорится в заявлении.

В организации напомнили, что согласно международному гуманитарному праву гражданская и критическая инфраструктура, а также население должны быть защищены.

В то же время в ООН не упомянули о РФ. К тому же, не сделали никаких призывов прекратить обстрел Украины.

Напомним, утром 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, террористы попали по общественному транспорту. В результате атаки пострадали три человека.

Добавим, что 3 августа под вражеский обстрел Херсона попал волонтер из Норвегии.