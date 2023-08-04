В ООН пожаловались на обстрелы гуманитарных организаций, но агрессора не называют
В ООН предупредили о "новой волне атак" на мирных жителей Украины, в том числе на работников гуманитарных организаций. Однако страну-агрессора, виновную в войне, там не назвали.
Об этом говорится в заявлении ООН.
Что говорят в ООН
Сообщается, что команда, являющаяся одним из партнеров ООН в Херсоне, попала под обстрел. Это произошло в тот момент, когда работники расчищали мусор после наводнения, вызванного разрушением Каховской дамбы.
Кроме этого, 4 августа в Херсоне пострадали спасатели ГСЧС, когда ликвидировали пожар в результате обстрела церкви.
"Недопустимо, чтобы гуманитарные работники, спасатели и врачи получали ранения, поддерживая народ Украины или пытаясь восстановить собственные громады", — говорится в заявлении.
В организации напомнили, что согласно международному гуманитарному праву гражданская и критическая инфраструктура, а также население должны быть защищены.
В то же время в ООН не упомянули о РФ. К тому же, не сделали никаких призывов прекратить обстрел Украины.
Напомним, утром 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, террористы попали по общественному транспорту. В результате атаки пострадали три человека.
Добавим, что 3 августа под вражеский обстрел Херсона попал волонтер из Норвегии.