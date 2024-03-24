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В Воздушных силах сообщили о взлете истребителей в РФ — детали

24 марта 2024 01:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взлет истребителей сегодня 24 марта - что известно
Ту-95МС. Фото: Википедия
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 24 марта, в некоторых областях введена из-за взлета истребителей с российских аэродромов. Известно о 14 бортах, которые уже находятся в воздухе.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Взлет истребителей - что известно

"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — призывали воины.

По данным мониторинговых каналов, ориентировочное время пусков — после 03:00.

Позже стало известно о вылете еще 6-х Ту-95мс с аэродрома Энгельса.

В конце концов, в ВС ВСУ сообщили, что по состоянию на 01:40 в воздухе 14 бортов Ту-95МС.

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате пострадала 34-летняя женщина.

Также оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.

война
воздушная тревога
истребитель
Россия

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