Зліт винищувачів сьогодні 24 березня — що відомо

Ту-95МС. Фото: Вікіпедія

Повітряна тривога в Україні у неділю, 24 березня, у деяких областях введена через зліт винищувачів з російських аеродромів. Відомо про 14 бортів, які вже перебувають у повітрі.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Читайте також:

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Зліт винищувачів — що відомо

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — йдеться в повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — закликали воїни.

За даними моніторингових каналів, орієнтовний час пусків — після 03:00.

Пізніше стало відомо про виліт ще 6-х Ту-95мс з аеродрому Енгельса.

Зрештою, у ПС ЗСУ повідомили, що станом на 01:40 в повітрі 14 бортів Ту-95МС.

Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Також окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.