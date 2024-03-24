Зліт винищувачів сьогодні 24 березня — що відомо

У Повітряних силах повідомили про зліт винищувачів в РФ — деталі
Повітряна тривога в Україні у неділю, 24 березня, у деяких областях введена через зліт винищувачів з російських аеродромів. Відомо про 14 бортів, які вже перебувають у повітрі.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Зліт винищувачів — що відомо
"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — йдеться в повідомленні.
У ПС ЗСУ зазначили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — закликали воїни.
За даними моніторингових каналів, орієнтовний час пусків — після 03:00.
Пізніше стало відомо про виліт ще 6-х Ту-95мс з аеродрому Енгельса.
Зрештою, у ПС ЗСУ повідомили, що станом на 01:40 в повітрі 14 бортів Ту-95МС.
Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.
Також окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.
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