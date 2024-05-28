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В Воздушных силах сообщили сколько БпЛА сбили ночью

28 мая 2024 08:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ночью Воздушные силы сбили три вражеских "шахеда"
Воин сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сегодня ночью, 28 мая, противник атаковал Украину тремя БпЛА "Shahed-131/136 ". Все они были уничтожены в разных регионах страны.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николая Олещук в Telegram.

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"Ночью 28 мая 2024 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск - РФ. Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях", — об этом написал.

Воздушные силы
Инфографика Воздушных сил

Напомним, 26 мая враг в очередной раз атаковал "шахедами" Одесскую область , боевая работа наших защитников продолжалась более пяти часов.

Ранее во Львовской области обломки вражеского БпЛА упали в лес и повлекли за собой пожар, выгорело больше гектара зеленых насаждений.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет только четверть от необходимого количества ПВО.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы стране нужно гораздо больше батарей Patriot, из них две для Харькова.

обстрелы
война в Украине
атака
Воздушные Силы ВСУ
Шахед

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