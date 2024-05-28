Вночі Повітряні сили збили три ворожі "шахеди"

Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 28 травня, противник атакував Україну трьома БпЛА Shahed-131/136. Всі вони були знищені у різних регіонах країни.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Миколи Олещук у Telegram.

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"Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ, РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", — про це написав Олещук.

Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, 26 травня ворог в черговий раз атакував "шахедами" Одеську область, бойова робота наших захисників тривала понад п'ять годин.

Раніше у Львівській області уламки ворожого БпЛА впали у ліс та спричинили пожежу, вигоріло більше гектара зелених насаджень.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має лише чверть від необхідної кількості ППО.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби країні потрібно набагато більше батарей Patriot, з них дві для Харкова.