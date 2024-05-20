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В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских шахедов защитники уничтожили ночью

20 мая 2024 09:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Атака "шахедами" 20 мая ночью
БпЛА типа "Шахед" в воздухе. Фото: zn.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне не оставляют попыток атаковать украинские территории с помощью ракет разного типа и беспилотников. 20 мая они запускали в очередной раз БпЛА "Шахед-136", но украинские защитники смогли сбить все вражеские цели.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины в понедельник, 20 мая.

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20 мая россияне снова атаковали регионы Украины "шахедами" и ракетой. Беспилотники оккупанты запускали из районов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.

Сбитые шахеды
Инфографика Воздушных сил Украины

В Воздушных силах Украины сообщили, что удалось ликвидировать все 29 БпЛА, которыми россияне пытались атаковать разные области. К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

Пост воздушных сил
Пост Воздушных сил Украины в Telegram

Россия наносила ракетные удары по Харьковщине. В частности, применялась ракета типа "Искандер-М".

Оккупанты практически каждую ночь атакуют с помощью БпЛА "шахед" разные регионы Украины. Чаще это юг и восток государства.

Ранее пограничники показали эффектное видео, как они с помощью пулемета Browning M2 сбили вражеский "шахед".

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