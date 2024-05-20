Атака "шахедами" 20 мая ночью

БпЛА типа "Шахед" в воздухе. Фото: zn.ua

Россияне не оставляют попыток атаковать украинские территории с помощью ракет разного типа и беспилотников. 20 мая они запускали в очередной раз БпЛА "Шахед-136", но украинские защитники смогли сбить все вражеские цели.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины в понедельник, 20 мая.

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20 мая россияне снова атаковали регионы Украины "шахедами" и ракетой. Беспилотники оккупанты запускали из районов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.

Инфографика Воздушных сил Украины

В Воздушных силах Украины сообщили, что удалось ликвидировать все 29 БпЛА, которыми россияне пытались атаковать разные области. К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

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Россия наносила ракетные удары по Харьковщине. В частности, применялась ракета типа "Искандер-М".

Оккупанты практически каждую ночь атакуют с помощью БпЛА "шахед" разные регионы Украины. Чаще это юг и восток государства.

Ранее пограничники показали эффектное видео, как они с помощью пулемета Browning M2 сбили вражеский "шахед".