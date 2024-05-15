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Прикордонникам вдалося знищити ворожий БпЛА із кулемета Browning M2 — ефектне відео

15 травня 2024 17:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники знищили російський дрон із кулемета Browning M2 — відео
Десантники тренуються знищувати ворога з кулеметів Browning M2. Фото: АрміяInform
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники знищили ворожий ударний БпЛА. У цьому їм допоміг великокаліберний кулемет Browning M2.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 15 травня.

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Прикордонники знищили ворожий "шахед"

"З великокаліберного кулемета Browning M2 прикордонники знищили ворожий ударний БпЛА під час минулої атаки "шахедами". Дрон вибухнув у полі, де його залишки вже вдень оглянули воїни бригади "Сталевий кордон", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці ГУР продовжують нищити російську техніку на Харківщині. Внаслідок успішних ударів FPV-дронів було знищено бронетехніку, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М".

Раніше ми показували кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". 

війна
прикордонники
військові
окупанти
війна в Україні
ДПСУ
Шахед

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