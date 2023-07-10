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В Воздушных силах сообщают о взлете нескольких российских истребителей: всем в укрытие

10 июля 2023 11:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах сообщают о взлете нескольких российских истребителей: всем в укрытие
Истребитель Ту-22м3. Фото: Минобороны РФ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В связи с этим во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В сообщении говорится, что зафиксирован взлет четырех бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области. Из-за этого во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах просят украинцев не игнорировать сигнал и немедленно идти в укрытие.

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Взлет истребителей. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19, тревога звучала в 12 областях Украины.

Некоторые мониторинговые каналы сообщили, что возможна передислокация самолетов на другие аэродромы.

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