В Украине раздается воздушная тревога: угроза ракетного удара
10 июля 2023 11:28
обновлено: 11:28
В Украине воздушная тревога
В Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19, тревога звучала в 12 областях Украины.
Об этом сообщают мониторинговые группы .
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Что известно о воздушной тревоге
В Украине в 11:05 стало известно о вылете 4-х бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России.
Некоторые мониторинговые каналы сообщили, что возможна передислокация самолетов на другие аэродромы.
Напомним, российские войска ударили по Орехову Запорожской области. В частности, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам во время выдачи гуманитарной помощи.