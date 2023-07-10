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В Украине раздается воздушная тревога: угроза ракетного удара

10 июля 2023 11:28
обновлено: 11:28
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Украине раздается воздушная тревога: угроза ракетного удара
В Украине воздушная тревога
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине, 10 июля, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. По состоянию на 11:19, тревога звучала в 12 областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые группы .

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Тревога
Карта тревог в Украине 10 июля на 11:24. Фото: скриншот

В Украине в 11:05 стало известно о вылете 4-х бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России.

Воздушная тревога
Причина воздушной тревоги – 10 июля. Фото: скриншот

Некоторые мониторинговые каналы сообщили, что возможна передислокация самолетов на другие аэродромы.  

Напомним, российские войска ударили по Орехову Запорожской области. В частности, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам во время выдачи гуманитарной помощи.

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