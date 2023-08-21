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В Воздушных Силах рассказали, где будут базироваться F-16

21 августа 2023 16:05
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина получит F-16: Игнат рассказал о базировании
F-16. Фото: US Air Force
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Истребители F-16, которые Украина получит либо до конца 2023 года, либо в начале 2024-го, будут базироваться в Украине. На территории страны достаточно оперативных аэродромов, где эта техника может эксплуатироваться и работать.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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Игнат
Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

"А какой смысл держать эти самолеты в, например, Польше или Румынии? Это  далеко. Боевой радиус у F-16 не такой и большой. Ему нужно будет лететь с топливными баками вместо бомб и ракет. F-16 должны быть в Украине и воевать у нас, так и будет. Обслуживать их будут тоже в Украине. То есть то, что можно будет устранить своими руками — будут устраняться своими руками", — сказал он.

Напомним, по результатам визита Владимира Зеленского в Нидерланды, стало известно о передаче Украине 42 истребителей F-16. Это произойдет по окончании обучения украинских пилотов и инженеров. Еще 19 истребителей Украина получит от Дании.

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