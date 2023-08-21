Україна отримає F-16: Ігнат розповів про базування

F-16. Фото: U.S. Air Force

Винищувачі F-16, які Україна отримає або до кінця 2023 року або ж на початку 2024-го, базуватимуться в Україні. На території країни достатня кількість оперативних аеродромів, де ця техніка може експлуатуватись і працювати.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

"А який сенс тримати ці літаки у, наприклад, Польщі чи Румунії? Це ж далеко. Бойовий радіус в F-16 не такий і великий. Йому потрібно буде летіти із паливними баками замість бомб та ракет. F-16 мають бути в Україні і воювати у нас, так і буде. Обслуговувати їх будуть теж в Україні. Тобто те, що можна буде усунути своїми руками — усуватимуться своїми руками", — сказав він.

Нагадаємо, за результатами візиту Володимира Зеленського до Нідерландів, стало відомо про передачу Україні 42 винищувачів F-16. Це станеться після закінчення навчання українських пілотів та інженерів. Ще 19 таких винищувачів Україна отримає від Данії.