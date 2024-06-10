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В Воздушных силах рассказали о специфике использования россиянами истребителя Су-57

10 июня 2024 12:02
- Галина Шподарева
Як часто росіяни застосовували винищувачі Су-57
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: скриншот из видео
- Галина Шподарева

Из-за высокой стоимости истребителя Су-57 армия РФ применяла эти самолеты считанные разы. Его активность фиксировали в отдалении от линии столкновения и границ.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в воскресенье, 10 июня.

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"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения не приходилось говорить", — отметил Евлаш.

Такую специфику применения новейшего истребителя в Воздушных силах объясняют высокой стоимостью техники — самолет стоит миллиарды долларов, поэтому, вероятно, российские военные не хотели подвергать его опасности.

Что известно об истребителе Су-57

Су-57 – самый современный российский истребитель, способный применять для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении РФ находятся считанные единицы боевых самолетов.

Также мы сообщали, что авиационный патруль Североатлантического Альянса в течение прошлой недели трижды сопровождал российские военные самолеты. Они нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Напомним, 9 июня в ГУР сообщили, что на российском аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области впервые был атакован самый современный истребитель ПКС РФ Су-57, которых в России критически ограниченое количество.

Позже в Главном управлении разведки отметили, что, возможно, был поврежден еще один самолет.

Как сообщали Новости.LIVE, впервые для удара по территории Украины российская оккупационная армия использовала истребитель Су-57 в середине февраля.

ГУР
війна
самолет
Воздушные Силы ВСУ
ракетный удар
истребитель
авиация
военная техника

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