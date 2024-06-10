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У Повітряних силах розповіли про специфіку використання росіянами винищувача Су-57

10 червня 2024 12:02
- Галина Шподарева
Як часто росіяни застосовували винищувачі Су-57
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео
- Галина Шподарева

Через високу вартість винищувача Су-57 армія РФ застосовувала ці літаки лічені рази. Його активність фіксували у віддаленні від лінії зіткнення та кордонів. 

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону в неділю, 10 червня.

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"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", — зазначив Євлаш.

Таку специфіку застосування новітнього винищувача в Повітряних силах пояснюють високою вартістю техніки — літак коштує мільярди доларів, тому, ймовірно, російські військові не хотіли наражати його на небезпеку.

Що відомо про винищувач Су-57

Су-57 ― найсучасніший російський винищувач, здатний застосовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні РФ перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Також ми повідомляли, що авіаційний патруль Північноатлантичного Альянсу протягом минулого тижня тричі супроводжував російські військові літаки. Вони порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Нагадаємо, 9 червня в ГУР повідомили, що на російському аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області вперше було атаковано найсучасніший винищувач ПКС РФ Су-57, яких в Росії критично обмежена кількість.

Пізніше в Головному управлінні розвідки зазначили, що, можливо, було пошкоджено ще один літак.

Як повідомляли Новини.LIVE, вперше для удару по території України російська окупаційна армія використала винищувач Су-57 у середині лютого.

ГУР
війна
літак
Повітряні Сили ЗСУ
ракетний удар
винищувач
авіація
військова техніка

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